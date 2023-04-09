حجة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسواصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادة خلال المدة من 22-28 مارس 2023م، 82 مستفيدًا، منهم 8 مرضى في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 45 فردًا، وعيادة الباطنية 24 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، كما صُرِفَت الأدوية لـ 86 مستفيدًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 60 مريضًا، و4 حالات في قسم الجراحة والتضميد، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //23:06ت م0194