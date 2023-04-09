اجتماعي / العيادة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم وعلان بحجة خلال أسبوع
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
حجة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادة خلال المدة من 22-28 مارس 2023م، 82 مستفيدًا، منهم 8 مرضى في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 45 فردًا، وعيادة الباطنية 24 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، كما صُرِفَت الأدوية لـ 86 مستفيدًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 60 مريضًا، و4 حالات في قسم الجراحة والتضميد، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
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23:06ت م
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