الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى بنغلادش- مائدة إفطار، في منطقة بيرغنج رنغو، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمدرسين ومئات الطلبة، وذلك ضمن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.وقدَّم المحاضر في جامعة بصتراهات الحكومية الدكتور حسن، شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ما يبذله في خدمة الإسلام والمسلمين.وأعرب مدير مدرسة البنات الحكومية غلام أحمد، عن سعادته بحضور هذه المائدة، مؤكدًا رسالة الخير والسلام التي تحملها المملكة إلى شعوب العالم،التي تجسِّدها مثل هذه العطاءات المباركة.وشارك في المائدة 800 صائم من أبناء المنطقة وطلاب وطالبات العلم، وتقدم هؤلاء بالشكر للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم ولقيادتها الرشيدة - أيدها الله -، على ما تبذله من جهود لتلمس احتياجاتهم ومشاركتهم فرحة هذه الأيام المباركة، مبتهلين إلى الله أن يحفظ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يصون المملكة وشعبها من كل سوء.// انتهى //23:08ت م0195