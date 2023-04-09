الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسبحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم في اتصال مرئي، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، وبحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كمبيرلي بيرل، وضع قطاع المياه والإصحاح البيئي في ضوء جهود الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين لتحقيق التعافي والاستقرار في الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.كما استعرض الجانبان القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى سبل تعزيز أوجه التعاون بين الحكومة اليمنية الأمريكية؛للرفع من قدرات المؤسسات المحلية لتجاوز التحديات التي أفرزتها الحرب.// انتهى //23:26ت م0200