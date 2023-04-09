واغادوغو 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسقتل 44 مدنيًّا في بوركينافاسو جرَّاء هجوم مسلح على قريتين بشمال شرق البلاد.وقال حاكم منطقة الساحل الكولونيل رودولف سورغو: إن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم على قريتي كوراكو وتوندوبي، تشير إلى مقتل 44 مدنيًّا وإصابة آخرين بجروح، مؤكدًا أن الجيش قضى على المجموعات المسلحة التي نفَّذت الهجوم دون تقديم حصيلة بعدد المسلحين المقضي عليهم.// انتهى //23:30ت م0201