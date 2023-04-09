المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسشارك صاحبُ السموِّ الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - اليوم- في فعالية إفطار حول العالم التي أقامتها الجامعة للسنة الثانية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وجمع من مسؤولي المدينة المنورة، من خلال مشاركة الطلاب في الفعالية بتقديم أطباقًا رمضانية تمثل دولهم وثقافاتهم على مائدة واحدة .وأكد مستشار وكالة الجامعة للتطوير والمشرف على الإدارة العامة للاتصال والهوية المؤسسية عبدالله الغامدي، أن الجامعة الإسلامية تتميز بالتنوع الثقافي الذي يمثل معظم دول العالم؛ولذلك حرصت من خلال هذه الفعالية على أن تعكس صورة حية وواقعية لهذا التنوع من خلال اجتماع طلاب الجامعة من مختلف الدول على مائدة رمضانية.وتمثل فعالية إفطار حول العالم تظاهرة ثقافية لاجتماع دول العالم على مائدة واحدة،حيث تجسد الترابط الأخوي الذي تعززه القيم الإسلامية ومبادئ الأخوة والتعايش، كما تبرز فعالية إفطار حول العالم أنموذجاً متميزاً لجودة الحياة.// انتهى //23:32ت م0202