الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأشاد رئيس الاتحاد الدولي للفروسية انغمار دي فوس بالبنية التحتية لرياضة قفز الحواجز في السعودية، وذلك بعد تسلم المملكة علم استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم،التي أقيمت في مدينة أوماها الأمريكية.وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للفروسية تفاؤلَه بقدرة الاتحاد السعودي للفروسية على النجاح في التنظيم وتقديم صورة رائعة لرياضة قفز الحواجز والترويض في السعودية؛لما تملكه من إمكانيات كبيرة ، و البنية التحتية رائعة .من جانبها، دعت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرلنغتون كابيتال وعضو مجلس إدارة مؤسسة أوماها للفروسية ليزا روسكينز محبي رياضة قفز الحواجز والترويض إلى زيارة الرياض في أبريل من العام المقبل وحضور نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، خلال حديثها في مراسم تسليم علم الاستضافة إلى السعودية.وتستضيف المملكة في شهر أبريل من عام 2024م الحدث الرياضي الأضخم في رياضة الفروسية، وذلك على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.// انتهى //23:36ت م0203