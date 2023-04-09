رفحاء 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، نحو 4,000 وجبة إفطار صائم، منذ بداية شهر رمضان المبارك، بمشاركة عددٍ من المتطوعين.وأوضحت الجمعية أنها تقدم وجبات إفطار الصائمين يوميًّا خلال شهر رمضان؛ بهدف إحياء السنة، والتعاون على بذل الخير، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين؛كما يعد أحد المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لترسيخ مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي.من جانب آخر سيَّرت الجمعية، 5 رحلات عمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك استفاد منها 271 شخصًا، ضمن برنامج "عمرة رمضان‬"،بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".// انتهى //23:37ت م0204