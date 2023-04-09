القدس المحتلة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأُصيب شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في قلقيلية، وأقدمت على اعتقاله بعد إصابته، كما أصيب آخر في اعتداء قوات الاحتلال عليه، على حاجز عسكري بمدينة نابلس.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة أحياء في المدينة، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي الانتشار المكثَّف فيها.// انتهى //23:38ت م0205