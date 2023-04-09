مقديشو 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس مجلس الشيوخ للبرلمان الصومالي عبدي حاشي عبد الله - اليوم بالعاصمة مقديشو- رئيسَ مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الصومال فرانتس سيليستين.وبحث الجانبان قضايا تتعلق بأنشطة المنظمة في الصومال وتعزيز الدعم للشعب الصومالي، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون ببن مجلس الشيوخ ومنظمة الهجرة الدولية، وضرورة التركيز على المشاريع التنموية التي تنفذها المنظمة في الصومال، مع مراعاة الخطط ذات الأولوية القصوى.// انتهى //23:44ت م0207