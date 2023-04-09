بريدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستقدم جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة مجموعة من الخدمات الاجتماعية والخيرية للمستفيدين ، كإفطار الصائمين وتوعيتهم وتقديم محتوى تثقيفي للصائم حسب اللغات الأكثر شيوعاً بين الصائمين من خلال عرض "بروجكتر" وشاشات.كما تقوم الجمعية بتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة للصائمين بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة، وتستقبل الجاليات غير المسلمة لإعطائهم صورة حسنة عن الإسلام من خلال مشاهدة الجو العام داخل المخيم كتعاون المتطوعين لخدمة الصائمين ومشاهدة اجتماع الصائمين على السفر باختلاف جنسياتهم وتزويدهم بمواد تعريفية بالإسلام من خلال شركاء الدعوة.// انتهى //23:45ت م0209