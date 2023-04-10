الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة التعاون وضيفه الاتفاق في إطار الجولة الـ 23 من منافسات دوري روشن السعودي التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.سجل للاتفاق اللاعب كوايسون عند الدقيقة 6، فيما سجل للتعاون اللاعب عبدالله رديف عند الدقيقة 79.وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة الـ 24 في المركز الـ 12، فيما رفع التعاون رصيده النقطي لـ 37 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //00:29ت م0004