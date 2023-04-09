الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقي الفيحاء والنصر الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، في إطار الجولة الـ 23 من منافسات دوري روشن للمحترفين.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة الـ 25 في المركز الحادي عشر، والنصر إلى النقطة 53 في المركز الثاني.ويحل النصر في الـ 18 من أبريل الجاري ضيفاً على الهلال في ديربي الرياض، في لقاء مقدم من الجولة الـ 25، فيما يواجه الفيحاء نظيره الاتفاق بالدمام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22.// انتهى //00:29ت م0005