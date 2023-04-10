المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا وينبع و العيص وبدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وسقوطًا للبرد وجريانًا للسيول وشبه انعدام في الرؤية.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.// انتهى //00:50ت م0006