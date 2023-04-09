صبيا 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسشاركت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا " تماسك " بركن تعريفي في الفعالية الرمضانية التي تنظمها بلدية المحافظة بحديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وتسعى الجمعية من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الأسرة والنهوض بها عبر أهداف إستراتيجية محددة وتنفيذها بالشراكة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة التي تخدم أكثر فئات المجتمع لإحداث التنمية الشاملة ورفع مستوى الوعي.يذكر أن جمعية " تماسك " تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري لكل فئات المجتمع، وإصلاح ذات البين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للنجاح في الحياة الاجتماعية، والإسهام في علاج المشكلات الأسرية والاجتماعية، والتدريب في مجال الأسرة لرفع مستوى الوعي الأسري في المجتمع.// انتهى //00:54ت م0008