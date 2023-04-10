طرابلس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالاً هاتفياً، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.وأشاد الجانبان -خلال الاتصال- باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكريين في مدينة بنغازي، الذين أكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.يُذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية والأمنية، اختتمت اجتماعها في بنغازي، حيث تمّ التأكيد على تقديم جميع أشكال الدعم لتأمين الانتخابات.// انتهى //00:55ت م0009