سياسي / المبعوثان الأمريكي والأممي إلى ليبيا يشيدان باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكريين
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
طرابلس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
أجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالاً هاتفياً، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأشاد الجانبان -خلال الاتصال- باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكريين في مدينة بنغازي، الذين أكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.
يُذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية والأمنية، اختتمت اجتماعها في بنغازي، حيث تمّ التأكيد على تقديم جميع أشكال الدعم لتأمين الانتخابات.
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