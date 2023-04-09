الطائف 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مديرَ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف بمناسبة تعينه.وهنَّأ سموُّه الخليفَ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.ورفع الخليف الشكر لسموِّ محافظ الطائف على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.// انتهى //00:58ت م0011