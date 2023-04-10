مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق الاتحاد على مستضيفه فريق الوحدة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.وافتتح الاتحاد نتيجة اللقاء عند الدقيقة 19، بواسطة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء ، وعند الدقيقة 29 تمكن البرازيلي برونو هنريكي من إضافة الهدف الثاني للاتحاد.وقلص الوحدة النتيجة في الشوط الثاني عندما تمكن لاعبه الفرنسي جان دافيد بوغال من إحراز الهدف الأول للوحدة عند الدقيقة 69.وبهذا الفوز يستمر فريق الاتحاد في صدارة سلم الترتيب بـ 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه فريق النصر، الذي تعادل سلبياً أمام مستضيفه فريق الفيحاء، ويأتي ثالثاً فريق الشباب بــ 47 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ 22 في المركز الثالث عشر.// انتهى //01:32ت م0014