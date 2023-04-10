بيش 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واستوج محافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني، فريق مسلية ببطولة دوري رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة جازان، بعد تغلبه على أمل الركوبة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي بيش الرياضي.وأفاد رئيس الرابطة سلطان حدادي، أن الدوري شهد تنظيماً احترافيًا وناجحاً، مشيداً بدور نادي بيش الذي نظم نهائي دوري الهواة على ملعبه، حيث حظي الدوري بختام مميز قبل المشاركة بالتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة المملكة.// انتهى //01:35ت م0016