القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الزمالك إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق إنبي على ضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز السادس.كما فاز فريق سموحة على ضيفه فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليرتفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //01:36ت م0017