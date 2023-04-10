جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأسهمت البنية التحتية المتكاملة للمنشأت الرياضية بمحافظة جدة في استضافة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والأحدات الرياضية المختلفة، وعززت مكانتها على خارطة السياحة العالمية.وتأتي مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" كأحد أهم المنشأت الرياضية المتكاملة التي حضيت بنصيب وافر من الاستضافات العالمية، ليس على مستوى كرة القدم فحسب، بل على مستوى الفعاليات الرياضية المتنوعة المحلية والإقليمية والعالمية، ما جعلها ذلك معلماً شبابياً رياضياً فريداً من نوعه، نضير ما تمتلكه من تجهيزات رياضية حديثة طُيفت فيها أعلى المعايير الدولية .وافتتحت " مدينة الملك عبدالله الرياضية " بجدة في 1 مايو 2014م، خلال الحفل المصاحب للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جمعت فريقي الأهلي والشباب، متربعة على مساحة تقرب من الـ (3 مليون م2)، بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتضم في أرجائها ملاعب ومسطحات خضراء، ومرافق رياضية مصممة وفق أرقى وأحدث المعايير العالمية.ويبرز استاد "الجوهرة المشعة" كأحد أهم مرافق المدينة، الذي أنشيء وفق معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وصمم على هيئة "جوهرة مشعة" تضئ سماء ليل جدة، مجسداً التصميم الانسجام الرائع بين عراقة جدة وتراثها وروحها العصرية المبدعة ، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 60 ألف متفرج.كما تضم مدينة الملك عبدالله الرياضية بالإضافة إلى ستاد "الجوهرة" ثلاثة ملاعب كرة قدم خارجية، وأربعة ملاعب سداسيات، وستة ملاعب تنس أرضي، وصالة رياضية مغلقة للألعاب المتنوعة، ومضامير لألعاب القوى المختلفة، ومسجد رئيسي وستة مصليات متفرقة.وجهزت المدينة الرياضية بمركز إعلامي متكامل بعدد من القاعات لتغطية المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين والشخصيات الرياضية وغيرها، كما زينت جدران المدينة ببعض الأعمال الفنية من نقوشات عربية ورسومات وإبداعات فنية بأيد وطنية.ويحمل سجل الاستضافات بمدينة الملك عبد الله الرياضية عدد من الفعاليات والبطولات العالمية، من أبرزها كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم لعام 2019م، الذي توج به فريق يوفنتوس الإيطالي بعد فوزه على نظيره فريق إي سي ميلان، وكأس السوبر الإسباني 2019 الذي جمع ريال مدريد و أتلتيكو مدريد، وتمكن ريال مدريد من انتزاع اللقب، بالإضافة إلى بطولة العالم للمصارعة الحرة "WWE"، وبطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل "نزال البحر الأحمـر"، كما شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية افتتاح رالي دكار الدولي عام 2021م اضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية العالمية.//انتهى//01:41ت م0021