الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقامت الكلية التقنية التطبيقية للبنات بمقرها في الرياض، البازار الرمضاني، الذي يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة من متدربي ومتدربات الكليات التقنية وأفراد المجتمع.يأتي ذلك انطلاقا من مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة نحو منسوبيها والمجتمع والبيئة وفق أفضل المعايير لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وبينت مساعد مدير عام الإدارة أسماء حكمي أن البازار الذي أقيم برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، يعزز الدور المجتمعي الذي تلعبه منشآت التدريب التقني والمهني، والتي تعد كنافذة يطل منها رواد الأعمال على مجتمعهم مما يسهم في إيجاد فرص التحسين والتطوير لمشاريعهم وبناء العلامات والعلاقات في مجال الأعمال مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.// انتهى //01:45ت م0022