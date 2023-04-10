مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو بيت الله العتيق يوم أمس الأحد 1,048,600 مصلِ ومعتمر.وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 59,520 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 10,700 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 115,000 مستفيد، إلى جانب 170,000 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 240,896 مستفيداً، و6,188 مستفيداً من المعرض الرمضاني.كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5,013 مستفيداً، واستهلاك 130,000 لتر من المطهرات، واستخدام و 32,450 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5,975 لترا من معقمات الأيدي، و 5,825 لترا من التعقيم بالروبوتات، و 5,765 لترا من التعقيم بالبايوكير، و 33,425 لترا في تعقيم الأسطح.واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 2,632 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 81,601 مستفيد، و 4,850 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 101,679 مستفيداً، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.// انتهى //01:48ت م0023