جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسسلّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، 525 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة وسكان الأحياء العشوائية بجدة، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وذلك ضمن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري.وقدم معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه على رعايتهم الكريمة لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030.يذكر أن اكتتاب جود الإسكان الخيري حقق عدداً من النجاحات منذ انطلاقته مطلع شهر رمضان المبارك الحالي، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، ويهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن، ويهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً، مسهماً بذلك في تحقيق أبعاد تنموية تتماشى مع أهداف القيادة الحكيمة - أيدها الله - بتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم، وإتاحة خيارات متعددة تناسب الشرائح كافة.// انتهى //02:19ت م0024