أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقامت الخطوط السعودية حفل إفطار رمضاني لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة "أجاويد"، التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمشاركة الأفراد ومجموعات التطوع والجهات الحكومية والخاصة والأهلية في منطقة عسير، وبهدف رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية المقامة خلال شهر رمضان المبارك.واشار مساعد نائب الرئيس للمبيعات داخل المملكة في الخطوط السعودية وائل باصفار، إلى أن حفل الإفطار الرمضاني للجنود البواسل، يأتي تقديراً لدورهم البطولي وجهودهم العظيمة في حماية الوطن والذود عن حدوده، مؤكداً حرص الخطوط "السعودية" على تقديم المبادرات النوعية لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، في إطار مسؤولياتها الإجتماعية كونها الناقل الوطني الذي يتشرف بخدمتهم وتوفير كل ما من شأنه الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.// انتهى //02:20ت م0027