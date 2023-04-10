الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقامت جمعية النهضة أمس، فعاليتها الرمضانية السنوية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من 400 أسرة، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والبرامج لجميع أفراد الأسرة مثل ركن الحكاوي، وركن الألعاب، وركن المجلس، كذلك ركن السوق، إلى جانب تقديم أنشطة ثقافية وتراثية من مختلف مناطق المملكة.وقُدمت عيدية رمضان السنوية للأطفال، وهي عبارة عن هدايا من اختيار الأطفال أنفسهم، وسط أجواء رمضانية تحييها فرقة شعبية تراثية.وأكدت الرئيسة التنفيذية للجمعية مزنة العمير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أهمية إقامة البرامج التراثية التي تحافظ على أثر الأجداد ويتوارثها الأحفاد، مبدية سعادتها بإقبال عدد كبير من متطوعي جامعة الفيصل للإسهام في تنظيم الفعالية.وأشارت إلى أن الجمعية تهدف إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، ومساعدتها على تحقيق طموحاتها الأسرية والعملية، إضافة إلى دعم أفراد أسرتها وتحقيق متطلعات أبنائها نحو بناء مشاريعهم الخاصة بدعم ومساعدة الجهات المعنية بذلك.// انتهى //02:34ت م0028