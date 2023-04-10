ينبع 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسوزّعت جمعية روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص ٤٤٤ سلة رمضانية، و 550 كرتوناً من الحليب، و 2689 كرتون تمر آلي ويدوي، و161 بطاقة سنابل الخير للمستفيدين من خدمات الجمعية الذين بلغ عددهم أكثر من 3000 مستفيد، وذلك ضمن مشروع السلة الرمضانية.وقدّمت رئيسة مجلس الجمعية الدكتورة نسيم الصريصري وأعضاء المجلس الشكر للداعمين و الشركاء، مبينة أن الجمعية تعنى بتوزيع التبرعات بالتعاون مع المتطوعين على الأرامل والأيتام، وذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود.يذكر أن التوزيعات التي نفذتها الجمعية جاءت بدعم من منصة إحسان، ومؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية، وشركة سدافكو، ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف صالح الراجحي، ومنصة التمور للخدمات الإنسانية، ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.// انتهى //03:25ت م0031