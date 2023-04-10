الاحساء 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس، الحفل الختامي لفعاليات وأنشطة جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي ( قبس ) للقرآن والسنة والخطابة، وذلك بقلعة أمانة الأحساء ، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والداعمين.وكرّم سموّه الفائزين بمسابقة الشيخ سليمان الحماد الأسرية للقرآن والسنة والدورات القرآنية والمتطوعين، الذين أسهموا في نشاطات جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي ( قبس ) للقرآن والسنة والخطابة.وأكد رئيس جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي أن الجمعية تقوم بعدد من الإستراتيجيات التي تحقق استدامة مالية من خلال الاقتصاد الاجتماعي الذي جعلته الجمعية أحد أهم التحديات التي من خلالها تقدم عملها الخيري بشكل أفضل، ولتحقيق استدامة مالية بصورة أفضل، إذ وقعت الجمعية مع 20 جهة حكومية وخيرية وخاصة اتفاقيات للتعاون معها في تحقيق أهدافها .وبين أن المسابقة تهدف إلى ربط الأسرة المسلمة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتفعيل دور الأسرة المسلمة في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبث روح التنافس الشريف في البيت المسلم.وقدم الدكتور أحمد البوعلي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على تشريفه ورعايته لكل أعمال البر في المحافظة.// انتهى //04:05ت م0032