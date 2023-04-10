المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأطلقت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة ممثلة بكلية اللغة العربية أمس، دورة تدريبة بعنوان "كلامٌ عربي"، وذلك عبر منصة البلاك بورد.وتهدف الدورة التي يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى تعليم الناطقين بغير العربية من الزوار والراغبين في تعلمها حول العالم، بعض المهارات اللغوية كنطق الحروف العربية، والتعرف على صفاتها، وإلقاء التحية والتعريف بالنفس والسؤال.يأتي ذلك ضمن جهود الجامعة لخدمة ونشر اللغة العربية ورسالتها السامية.// انتهى //05:17ت م0036