المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //05:25ت م0040