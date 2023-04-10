ينبع 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسدعت إدارة تعليم ينبع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية بمحافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت "كأس التخيل"، والتي تعزز مهارات الطلاب في إبداع حلول تكنولوجية لجميع التحديات، ودعم الابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.وأوضحت منسقة المسابقة بتعليم ينبع معالي الغفاري، أن المسابقة تتضمن خمس مسارات هي "الأرض - التراث الثقافي - إمكانية الوصول - العمل الإنساني - الصحة"، وسيشارك فيها الطلاب والطالبات في ورش عمل، للمنافسة من أجل إيجاد حلول ‏للتحديات التي يختارونها، ويتم من خلالها تطوير مهاراتهم وقدراتهم في حل المشكلات والمهارات الرقمية والعمل ضمن الفريق.// انتهى //05:27ت م0041