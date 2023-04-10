بورت مورسبي 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي اليوم.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، ومركزه كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 50ر3 درجة جنوبا وخط طول 149 درجة شرقا.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:14ت م0045