اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
طوكيو 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 92ر118 نقطة أو ما يعادل 43ر0% ليصل إلى 23ر27637 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11ر11 نقطة، أو57ر0% ، ليصل إلى 55ر1976 نقطة.
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