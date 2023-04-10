طوكيو 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 92ر118 نقطة أو ما يعادل 43ر0% ليصل إلى 23ر27637 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11ر11 نقطة، أو57ر0% ، ليصل إلى 55ر1976 نقطة.// انتهى //08:00ت م0047