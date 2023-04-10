القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليًا في ضـوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، وكذا حشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خـلال الـدراسـات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل.وعرجت على المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وتناولت التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري.وأنبأت عن إطلاق مصر "الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 - 2027 " كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".ورصدت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:03ت م0049