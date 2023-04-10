القدس المحتلة 19رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أقدمت على اعتقال شاب فلسطيني من باحات المسجد الأقصى، وإخراج فتاة وأحد موظفي الأوقاف، بالتزامن مع استمرار عملية الاقتحام.وفي السياق ذاته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين، وعدد من حالات الاختناق بالغاز صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس، والتي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.//انتهى//10:31ت م0053