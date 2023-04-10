القدس المحتلة 19رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وعزم 27 وزيراً وعضو كنيسة المشاركة في عملية اقتحام الأقصى اليوم، وإعلان الخارجية الفلسطينية على إثر ذلك تدرس تقديم شكوى دولية ضد الاحتلال لاعتداءاته المستمرة بحق الأقصى، وتحذيرها من خطورة المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الاستيطان، التي ستنظم في مستوطنة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .وأنبأت بإعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن التحول للتعليم الإلكتروني جنوب مدينة نابلس في ظل عملية التصعيد الإسرائيلي، واعتداءات المستوطنين، حماية لأرواح الطلبة.وتناولت صحف اليوم إدانة جامعة الدول العربية في الذكرى الـ75 لمجزرة دير ياسين جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية الإنسانية، وتدنيس المقدسات خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.وتطرقت لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الأسرى، وإضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، رفضاً لاعتقاله.وفي الشأن الاقتصادي، أخبرت عن تحقيق بورصة فلسطين أرباحاً قياسية للشركات المدرجة بقيمة 407 ملايين دولار العام الماضي، وهي الأرباح الأعلى منذ عام 1995، وأن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الصيني ستصل إلى 26.44 مليار دولار أمريكي في عام 2026.//انتهى//10:36ت م0054