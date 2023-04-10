إسلام آباد 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف عزم حكومته على معالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها باكستان، وعدم السماح للعناصر الإرهابية بزعزعة أمن واستقرار البلاد.واهتمت بالعملية العسكرية الجديدة التي تم إطلاقها ضد العناصر الإرهابية في المناطق الشمالية الغربية من باكستان للقضاء على تهديد الإرهاب.وأشارت إلى تركيز السلطات الباكستانية على تحسين قطاع الزراعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال لدعم أهداف الأمن الغذائي في البلاد.وأخبرت في الشأن الأمني عن قضاء الجيش الباكستاني على عنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية تم تنفيذها في إقليم بلوشستان.وتابعت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى برعاية قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:38ت م0055