لندن 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واستراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة لما دون الألفي دولار اليوم، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو .وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1992.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش.وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 % إلى 2007.80 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولاراً للأوقية.// انتهى //10:55ت م0058