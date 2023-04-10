بغداد 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي أكد فيها أن العراقيين يعيشون في وطن واحد ولا مجال لإلغاء الآخر وأنه يعمل لتغير الواقع باتجاه خدمة المواطن العراقي بعيداً عن التأثيرات السياسية.واهتمت الصحف بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القصر الحكومي ببغداد بوزير خارجية السودان عنان حامد الذ تم خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز أفق التعاون الأمني بين البلدين .وأشارت إلى ترأس مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، لملاحقة الجماعات الإرهابية، ومتابعة مصادر تمويلها داخلياً وخارجياً للقضاء عليها .وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى .// انتهى //11:01ت م0059