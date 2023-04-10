عرعر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس المهرجان الرمضاني لعام 1444 هـ الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ويستمر حتى 18 رمضان وذلك في ملاعب ومرافق كلية التربية والآداب.وشملت الفعاليات برامج توعوية وبرامج مسابقات رياضية وبرامج فنية وثقافية وتطوعية ، وبرنامجاً لذوي الإعاقة ، وبرنامجاً للأيتام ؛ بهدف استثمار أوقات شباب المنطقة على مختلف أعمارهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.وأوضحت الجامعة أنها تسعى من خلال هذا البرنامج الرمضاني إلى غرس أهدافها النبيلة في أبناء المجتمع، بحيث يجدون فيه ما يلبي حاجتهم وذلك من خلال قضاء أوقات الفراغ في برامج هادفة تسهم في بناء شخصية الفرد واستثمار الوقت فيما ينفعهم.// انتهى //11:50ت م0062