الدمام 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 إبريل 2023 م واسبحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، مع رئيس وأعضاء جمعيات العطاء النسائية في محافظة القطيف أمس، مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين، التي ترمي إلى الإسهام في التنمية الزراعية الريفية المستدامة من خلال دعم برنامج "ريف"، وتمكين المرأة للعمل في أسواق النفع العام وتوفير مواقع للجمعية، وإقامة الفرص التطوعية للتشجير من خلال 4 فعاليات سنوياً، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات المجتمعية.وأوضح المهندس المطيري، أن البرامج المستهدفة التي تم رصدها خلال هذا العام 2023 هي تمكين المرأة بتأجير 10 محال للجمعية بأجور تشجيعية بأسواق النفع العام، بالإضافة إلى فعاليتين من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، والتدريب في القطاع والخدمات الزراعية لـ 30 مستفيدة.من جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الدكتور كوثر العمران، نبذة تعريفية عن الجمعية ورؤيتها بأن تكون بيت خبرة في تمكين المرأة، وإيصال رسالتها مع تقديم برامج ومبادرات ترفع من دور وتمكين المرأة والإسهام في تنمية المجتمع بكوادر متخصصة وشراكات مجتمعية ونظام إداري وتقني مطور، والتعريف بمجال خدماتها من البرامج الاجتماعية، والبرامج الاقتصادية "تطـوير الأعمال"، والتعليمية والثقـافية، والصحية والبـيئية.// انتهى//12:13ت م0066