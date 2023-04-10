القدس المحتلة 19رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأغلقت جميع مداخله، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، وصلتا مستشفى أريحا الحكومي.وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، ونشرت القناصة على أسطح عدة منازل في المخيم.//انتهى//12:14ت م0067