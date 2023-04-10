عرعر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأسهم فريق طبي متخصص في مستشفى برج الشمال الطبي وبتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين من إجراء أول عملية على مستوى المنطقة لزرع جهاز قسطرة البورت تحت الجلد في الصدر لمريضة تبلغ من العمر ٤٨ سنة تعاني من ورم سرطاني في الثدي، حيث يستخدم هذا الجهاز لحقن العلاج الكيماوي ويعد أفضل خيار للمرضى حسب التوصيات العلمية العالمية.وتمت العملية بنجاح ولله الحمد تحت التخدير الموضوعي خلال نصف ساعة، وتم خروج المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافية بنفس اليوم.الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد إحدى العمليات النوعية في المنطقة التي يقدمها قسم قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.// انتهى //12:47ت م0071