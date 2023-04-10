الجزائر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة دعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي إلى عقد اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو للترويكا الرئاسية ولجنة القدس باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية بفلسطين والمصلين بالمسجد الأقصى.وأبرزت تحذيرات منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، من عواقب استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة.// انتهى //12:48ت م0072