الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنظّمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لقاءً مع المسؤولين والمستثمرين في قطاع المعارض والمؤتمرات"، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.واستهدف اللقاء مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يحظى بها القطاع في ظل ما يشهده من نمو كبير في ظل رؤية السعودية 2030.وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف الراجحي أن قطاع المعارض والمؤتمرات يشهد نمواً كبيراً في ظل مسارات رؤية السعودة 2030 التي فتحت مجالات واسعة لجميع القطاعات التجارية والاقتصادية، مشيداً بالمشاركة الكبيرة في اللقاء الذي يبين أهميته، معرباً عن أمله في أن تسهم المناقشات في الخروج بمرئيات تدفع مسيرة النمو.من جانبه نوه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم اللقاء، مبيناً أهميته في إتاحة الفرصة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بقطاع المعارض والمؤتمرات، متناولاً الخطوات التي تتخذها الهيئة وتستهدف تطوير القطاع وجعله جاذباً للمستثمرين.بدوره بيّن رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة عبدالكريم العقيل أهمية اللقاء في مناقشة الموضوعات التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات، موضحًا أن الجهود متواصلة لتطوير القطاع بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية.// انتهى //12:57ت م0073