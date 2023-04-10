القدس المحتلة 19رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل حصارها لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، كما أشارت إلى أن المواجهات العنيفة التي يشهدها المخيم منذ الصباح بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت حتى الآن عن إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص، وعدة حالات باختناق.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال مازالت تحاصر عدة منازل، وتطلق النار تجاه الفلسطينيين.// انتهى //12:57ت م0074