تونس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 ابريل 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بخبر مشاركة تونس رسمياً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن التي تبدأ اليوم وتستمر مدة أسبوع، ممثلة بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مشيرة إلى أن الخبراء يأملون في أن يكون حضور تونس في اجتماعات الربيع الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق دعم صندوق النقد الدولي لتونس .وتناقلت صحف تونس إعلان مؤسسة النفط الليبية، عن إعادة فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بالبلاد بعد توقف لعامين، وسط إنتاجية إجمالية مقدرة بحوالي 37 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرة إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أكبر منصات الإنتاج في ليبيا.وأشارت إلى تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أمس أن المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو ستعطي دفعة جديدة لتنمية التعاون بين سلطات البلدين.// انتهى //13:16ت م0076