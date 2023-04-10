عمّان 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في طوكيو اليوم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا.وتناول اللقاءان، بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لآخر المستجدات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للتحديات والأزمات في المنطقة.// انتهى//13:55ت م0084