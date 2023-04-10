نجران 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم والعناية الذي تلقاه القوات العسكرية كافة، من القيادة الرشيدة - حفظها الله-.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، قائد قوة نجران اللواء ركن حسن صالح الشهري.وأعرب سمو نائب أمير منطقة نجران عن فخر واعتزاز الجميع بالبطولات التي حققها جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي ، دفاعاً عن حدود هذه البلاد المباركة.// انتهى //13:57ت م0086