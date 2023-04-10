المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسزار فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو, المسجد النبوي - اليوم - حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان العسيري, ومساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري, وعدد من المسؤولين.// انتهى //13:57ت م0087