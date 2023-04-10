عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
جيزان 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 ابريل 2023 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.
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14:11ت م
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