جيزان 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 ابريل 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //14:11ت م0090